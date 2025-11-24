Staked msUSD pris i dag

Sanntids Staked msUSD (SMSUSD) pris i dag er $ 0.694562, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SMSUSD til USD konverteringssats er $ 0.694562 per SMSUSD.

Staked msUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,057,232, med en sirkulerende forsyning på 1.85M SMSUSD. I løpet av de siste 24 timene SMSUSD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.025, mens tidenes laveste notering var $ 0.694559.

Kortsiktig har SMSUSD beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Staked msUSD (SMSUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Opplagsforsyning 1.85M 1.85M 1.85M Total forsyning 1,848,307.97184425 1,848,307.97184425 1,848,307.97184425

Nåværende markedsverdi på Staked msUSD er $ 4.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMSUSD er 1.85M, med en total tilgang på 1848307.97184425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.28M.