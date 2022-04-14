Staked Level USD (SLVLUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Staked Level USD (SLVLUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Staked Level USD (SLVLUSD) Informasjon Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Offisiell nettside: https://level.money/ Kjøp SLVLUSD nå!

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Staked Level USD (SLVLUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.26M $ 22.26M $ 22.26M Total forsyning: $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M Sirkulerende forsyning: $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.26M $ 22.26M $ 22.26M All-time high: $ 1.095 $ 1.095 $ 1.095 All-Time Low: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Nåværende pris: $ 1.093 $ 1.093 $ 1.093 Lær mer om Staked Level USD (SLVLUSD) pris

Staked Level USD (SLVLUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Staked Level USD (SLVLUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLVLUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLVLUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLVLUSDs tokenomics, kan du utforske SLVLUSD tokenets livepris!

