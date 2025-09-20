Staked Level USD (SLVLUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24 timer lav $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 24 timer høy 24 timer lav $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 24 timer høy $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 All Time High $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Laveste pris $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) +0.12% Prisendring (7D) +0.12%

Staked Level USD (SLVLUSD) sanntidsprisen er $1.094. I løpet av de siste 24 timene har SLVLUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.092 og et toppnivå på $ 1.094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLVLUSD er $ 1.094, mens den rekordlave prisen er $ 1.008.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLVLUSD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked Level USD (SLVLUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.75M$ 24.75M $ 24.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.75M$ 24.75M $ 24.75M Opplagsforsyning 22.63M 22.63M 22.63M Total forsyning 22,629,525.00524331 22,629,525.00524331 22,629,525.00524331

Nåværende markedsverdi på Staked Level USD er $ 24.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLVLUSD er 22.63M, med en total tilgang på 22629525.00524331. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.75M.