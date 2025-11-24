Staked IP pris i dag

Sanntids Staked IP (STIP) pris i dag er $ 2.6, med en 9.89% endring de siste 24 timene. Nåværende STIP til USD konverteringssats er $ 2.6 per STIP.

Staked IP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,357,119, med en sirkulerende forsyning på 1.29M STIP. I løpet av de siste 24 timene STIP har den blitt handlet mellom $ 2.31(laveste) og $ 2.55 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 15.09, mens tidenes laveste notering var $ 1.031.

Kortsiktig har STIP beveget seg +9.73% i løpet av den siste timen og -17.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Staked IP (STIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Opplagsforsyning 1.29M 1.29M 1.29M Total forsyning 1,292,131.585887698 1,292,131.585887698 1,292,131.585887698

