Staked HYPE (STHYPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 55.06 $ 55.06 $ 55.06 24 timer lav $ 57.57 $ 57.57 $ 57.57 24 timer høy 24 timer lav $ 55.06$ 55.06 $ 55.06 24 timer høy $ 57.57$ 57.57 $ 57.57 All Time High $ 59.33$ 59.33 $ 59.33 Laveste pris $ 9.33$ 9.33 $ 9.33 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -3.46% Prisendring (7D) +0.48% Prisendring (7D) +0.48%

Staked HYPE (STHYPE) sanntidsprisen er $55.58. I løpet av de siste 24 timene har STHYPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 55.06 og et toppnivå på $ 57.57, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STHYPE er $ 59.33, mens den rekordlave prisen er $ 9.33.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STHYPE endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -3.46% over 24 timer og +0.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked HYPE (STHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.98M$ 129.98M $ 129.98M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.98M$ 129.98M $ 129.98M Opplagsforsyning 2.34M 2.34M 2.34M Total forsyning 2,335,484.32570806 2,335,484.32570806 2,335,484.32570806

Nåværende markedsverdi på Staked HYPE er $ 129.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STHYPE er 2.34M, med en total tilgang på 2335484.32570806. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.98M.