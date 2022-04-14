Staked FRAX (SFRAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Staked FRAX (SFRAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Staked FRAX (SFRAX) Informasjon Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Offisiell nettside: https://app.frax.finance/sfrax/stake Kjøp SFRAX nå!

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Staked FRAX (SFRAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M Total forsyning: $ 61.13M $ 61.13M $ 61.13M Sirkulerende forsyning: $ 61.13M $ 61.13M $ 61.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M All-time high: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 All-Time Low: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 Nåværende pris: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Lær mer om Staked FRAX (SFRAX) pris

Staked FRAX (SFRAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Staked FRAX (SFRAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFRAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFRAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFRAXs tokenomics, kan du utforske SFRAX tokenets livepris!

