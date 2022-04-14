Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Staked Frax USD (SFRXUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Staked Frax USD (SFRXUSD) Informasjon Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD's APY is the most competitive yield onchain. Offisiell nettside: https://frax.com

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Staked Frax USD (SFRXUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.08M Total forsyning: $ 37.15M Sirkulerende forsyning: $ 37.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.08M All-time high: $ 1.26 All-Time Low: $ 1.056 Nåværende pris: $ 1.16

Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Staked Frax USD (SFRXUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFRXUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFRXUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFRXUSDs tokenomics, kan du utforske SFRXUSD tokenets livepris!

