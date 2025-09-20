Dagens Staked Frax USD livepris er 1.16 USD. Spor prisoppdateringer for SFRXUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFRXUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Staked Frax USD livepris er 1.16 USD. Spor prisoppdateringer for SFRXUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFRXUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Staked Frax USD Pris (SFRXUSD)

1 SFRXUSD til USD livepris:

$1.16
0.00%1D
Staked Frax USD (SFRXUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:36:33 (UTC+8)

Staked Frax USD (SFRXUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.16
24 timer lav
$ 1.16
24 timer høy

$ 1.16
$ 1.16
$ 1.26
$ 1.056
-0.00%

+0.02%

+0.17%

+0.17%

Staked Frax USD (SFRXUSD) sanntidsprisen er $1.16. I løpet av de siste 24 timene har SFRXUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.16 og et toppnivå på $ 1.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFRXUSD er $ 1.26, mens den rekordlave prisen er $ 1.056.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFRXUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked Frax USD (SFRXUSD) Markedsinformasjon

$ 43.08M
--
$ 43.08M
37.15M
37,154,135.52242622
Nåværende markedsverdi på Staked Frax USD er $ 43.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFRXUSD er 37.15M, med en total tilgang på 37154135.52242622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.08M.

Staked Frax USD (SFRXUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Staked Frax USD til USD ble $ +0.00020518.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Staked Frax USD til USD ble $ +0.0082717280.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Staked Frax USD til USD ble $ +0.0161099640.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Staked Frax USD til USD ble $ +0.0214506232703791.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00020518+0.02%
30 dager$ +0.0082717280+0.71%
60 dager$ +0.0161099640+1.39%
90 dager$ +0.0214506232703791+1.88%

Hva er Staked Frax USD (SFRXUSD)

Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Staked Frax USD (SFRXUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Staked Frax USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Staked Frax USD (SFRXUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Staked Frax USD (SFRXUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Staked Frax USD.

Sjekk Staked Frax USDprisprognosen nå!

SFRXUSD til lokale valutaer

Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Staked Frax USD (SFRXUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFRXUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Staked Frax USD (SFRXUSD)

Hvor mye er Staked Frax USD (SFRXUSD) verdt i dag?
Live SFRXUSD prisen i USD er 1.16 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFRXUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFRXUSD til USD er $ 1.16. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Staked Frax USD?
Markedsverdien for SFRXUSD er $ 43.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFRXUSD?
Den sirkulerende forsyningen av SFRXUSD er 37.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFRXUSD ?
SFRXUSD oppnådde en ATH-pris på 1.26 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFRXUSD?
SFRXUSD så en ATL-pris på 1.056 USD.
Hva er handelsvolumet til SFRXUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFRXUSD er -- USD.
Vil SFRXUSD gå høyere i år?
SFRXUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFRXUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:36:33 (UTC+8)

