Staked Frax USD (SFRXUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.16 24 timer lav $ 1.16 24 timer høy All Time High $ 1.26 Laveste pris $ 1.056 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.17%

Staked Frax USD (SFRXUSD) sanntidsprisen er $1.16. I løpet av de siste 24 timene har SFRXUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.16 og et toppnivå på $ 1.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFRXUSD er $ 1.26, mens den rekordlave prisen er $ 1.056.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFRXUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked Frax USD (SFRXUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.08M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.08M Opplagsforsyning 37.15M Total forsyning 37,154,135.52242622

Nåværende markedsverdi på Staked Frax USD er $ 43.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFRXUSD er 37.15M, med en total tilgang på 37154135.52242622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.08M.