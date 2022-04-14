Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Staked Frax Ether (SFRXETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Staked Frax Ether (SFRXETH) Informasjon Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. Offisiell nettside: https://app.frax.finance/ Kjøp SFRXETH nå!

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Staked Frax Ether (SFRXETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 326.93M $ 326.93M $ 326.93M Total forsyning: $ 69.15K $ 69.15K $ 69.15K Sirkulerende forsyning: $ 69.15K $ 69.15K $ 69.15K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 326.93M $ 326.93M $ 326.93M All-time high: $ 7,545.09 $ 7,545.09 $ 7,545.09 All-Time Low: $ 1,147.58 $ 1,147.58 $ 1,147.58 Nåværende pris: $ 4,734.77 $ 4,734.77 $ 4,734.77 Lær mer om Staked Frax Ether (SFRXETH) pris

Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Staked Frax Ether (SFRXETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFRXETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFRXETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFRXETHs tokenomics, kan du utforske SFRXETH tokenets livepris!

