Dagens Staked Frax Ether livepris er 5,040.7 USD. Spor prisoppdateringer for SFRXETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFRXETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Staked Frax Ether livepris er 5,040.7 USD. Spor prisoppdateringer for SFRXETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFRXETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SFRXETH

SFRXETH Prisinformasjon

SFRXETH Offisiell nettside

SFRXETH tokenomics

SFRXETH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Staked Frax Ether Logo

Staked Frax Ether Pris (SFRXETH)

Ikke oppført

1 SFRXETH til USD livepris:

$5,036.87
$5,036.87$5,036.87
-2.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Staked Frax Ether (SFRXETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:36:26 (UTC+8)

Staked Frax Ether (SFRXETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5,015.32
$ 5,015.32$ 5,015.32
24 timer lav
$ 5,190.61
$ 5,190.61$ 5,190.61
24 timer høy

$ 5,015.32
$ 5,015.32$ 5,015.32

$ 5,190.61
$ 5,190.61$ 5,190.61

$ 7,545.09
$ 7,545.09$ 7,545.09

$ 1,147.58
$ 1,147.58$ 1,147.58

-0.09%

-2.80%

-5.12%

-5.12%

Staked Frax Ether (SFRXETH) sanntidsprisen er $5,040.7. I løpet av de siste 24 timene har SFRXETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,015.32 og et toppnivå på $ 5,190.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFRXETH er $ 7,545.09, mens den rekordlave prisen er $ 1,147.58.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFRXETH endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Markedsinformasjon

$ 348.09M
$ 348.09M$ 348.09M

--
----

$ 348.09M
$ 348.09M$ 348.09M

69.06K
69.06K 69.06K

69,056.04220360935
69,056.04220360935 69,056.04220360935

Nåværende markedsverdi på Staked Frax Ether er $ 348.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFRXETH er 69.06K, med en total tilgang på 69056.04220360935. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 348.09M.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Staked Frax Ether til USD ble $ -145.614575831669.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Staked Frax Ether til USD ble $ +225.7729530000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Staked Frax Ether til USD ble $ +986.4458353400.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Staked Frax Ether til USD ble $ +2,473.2657589668667.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -145.614575831669-2.80%
30 dager$ +225.7729530000+4.48%
60 dager$ +986.4458353400+19.57%
90 dager$ +2,473.2657589668667+96.33%

Hva er Staked Frax Ether (SFRXETH)

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Staked Frax Ether (SFRXETH) Ressurs

Offisiell nettside

Staked Frax Ether Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Staked Frax Ether (SFRXETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Staked Frax Ether (SFRXETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Staked Frax Ether.

Sjekk Staked Frax Etherprisprognosen nå!

SFRXETH til lokale valutaer

Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Staked Frax Ether (SFRXETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFRXETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Staked Frax Ether (SFRXETH)

Hvor mye er Staked Frax Ether (SFRXETH) verdt i dag?
Live SFRXETH prisen i USD er 5,040.7 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFRXETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFRXETH til USD er $ 5,040.7. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Staked Frax Ether?
Markedsverdien for SFRXETH er $ 348.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFRXETH?
Den sirkulerende forsyningen av SFRXETH er 69.06K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFRXETH ?
SFRXETH oppnådde en ATH-pris på 7,545.09 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFRXETH?
SFRXETH så en ATL-pris på 1,147.58 USD.
Hva er handelsvolumet til SFRXETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFRXETH er -- USD.
Vil SFRXETH gå høyere i år?
SFRXETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFRXETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:36:26 (UTC+8)

Staked Frax Ether (SFRXETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.