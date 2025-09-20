Staked Frax Ether (SFRXETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,015.32 $ 5,015.32 $ 5,015.32 24 timer lav $ 5,190.61 $ 5,190.61 $ 5,190.61 24 timer høy 24 timer lav $ 5,015.32$ 5,015.32 $ 5,015.32 24 timer høy $ 5,190.61$ 5,190.61 $ 5,190.61 All Time High $ 7,545.09$ 7,545.09 $ 7,545.09 Laveste pris $ 1,147.58$ 1,147.58 $ 1,147.58 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.80% Prisendring (7D) -5.12% Prisendring (7D) -5.12%

Staked Frax Ether (SFRXETH) sanntidsprisen er $5,040.7. I løpet av de siste 24 timene har SFRXETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,015.32 og et toppnivå på $ 5,190.61, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFRXETH er $ 7,545.09, mens den rekordlave prisen er $ 1,147.58.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFRXETH endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 348.09M$ 348.09M $ 348.09M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 348.09M$ 348.09M $ 348.09M Opplagsforsyning 69.06K 69.06K 69.06K Total forsyning 69,056.04220360935 69,056.04220360935 69,056.04220360935

Nåværende markedsverdi på Staked Frax Ether er $ 348.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFRXETH er 69.06K, med en total tilgang på 69056.04220360935. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 348.09M.