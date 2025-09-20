Staked FRAX (SFRAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.065 24 timer høy $ 1.11 All Time High $ 1.24 Laveste pris $ 0.858184 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +3.69% Prisendring (7D) +2.32%

Staked FRAX (SFRAX) sanntidsprisen er $1.1. I løpet av de siste 24 timene har SFRAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.065 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFRAX er $ 1.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.858184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFRAX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +3.69% over 24 timer og +2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked FRAX (SFRAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 67.49M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 67.49M Opplagsforsyning 61.13M Total forsyning 61,128,573.66929232

Nåværende markedsverdi på Staked FRAX er $ 67.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFRAX er 61.13M, med en total tilgang på 61128573.66929232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.49M.