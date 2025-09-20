Dagens Staked FRAX livepris er 1.1 USD. Spor prisoppdateringer for SFRAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFRAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Staked FRAX livepris er 1.1 USD. Spor prisoppdateringer for SFRAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFRAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Staked FRAX Pris (SFRAX)

1 SFRAX til USD livepris:

$1.1
+3.60%1D
mexc
USD
Staked FRAX (SFRAX) Live prisdiagram
Staked FRAX (SFRAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

+3.69%

+2.32%

+2.32%

Staked FRAX (SFRAX) sanntidsprisen er $1.1. I løpet av de siste 24 timene har SFRAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.065 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFRAX er $ 1.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.858184.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFRAX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +3.69% over 24 timer og +2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked FRAX (SFRAX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Staked FRAX er $ 67.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFRAX er 61.13M, med en total tilgang på 61128573.66929232. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.49M.

Staked FRAX (SFRAX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Staked FRAX til USD ble $ +0.03933496.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Staked FRAX til USD ble $ -0.0246174500.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Staked FRAX til USD ble $ -0.0285266300.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Staked FRAX til USD ble $ +0.1150196261872937.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.03933496+3.69%
30 dager$ -0.0246174500-2.23%
60 dager$ -0.0285266300-2.59%
90 dager$ +0.1150196261872937+11.68%

Hva er Staked FRAX (SFRAX)

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Staked FRAX (SFRAX) Ressurs

Offisiell nettside

Staked FRAX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Staked FRAX (SFRAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Staked FRAX (SFRAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Staked FRAX.

Sjekk Staked FRAXprisprognosen nå!

SFRAX til lokale valutaer

Staked FRAX (SFRAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Staked FRAX (SFRAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFRAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Staked FRAX (SFRAX)

Hvor mye er Staked FRAX (SFRAX) verdt i dag?
Live SFRAX prisen i USD er 1.1 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFRAX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFRAX til USD er $ 1.1. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Staked FRAX?
Markedsverdien for SFRAX er $ 67.49M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFRAX?
Den sirkulerende forsyningen av SFRAX er 61.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFRAX ?
SFRAX oppnådde en ATH-pris på 1.24 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFRAX?
SFRAX så en ATL-pris på 0.858184 USD.
Hva er handelsvolumet til SFRAX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFRAX er -- USD.
Vil SFRAX gå høyere i år?
SFRAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFRAX prisprognosen for en mer grundig analyse.
