Staked BITZ pris i dag

Sanntids Staked BITZ (SBITZ) pris i dag er $ 0.81633, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SBITZ til USD konverteringssats er $ 0.81633 per SBITZ.

Staked BITZ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,381, med en sirkulerende forsyning på 38.79K SBITZ. I løpet av de siste 24 timene SBITZ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 34.29, mens tidenes laveste notering var $ 0.777131.

Kortsiktig har SBITZ beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Staked BITZ (SBITZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.67K$ 31.67K $ 31.67K Opplagsforsyning 38.79K 38.79K 38.79K Total forsyning 38,792.77552525319 38,792.77552525319 38,792.77552525319

