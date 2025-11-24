Staked Aria Premier Launch pris i dag

Sanntids Staked Aria Premier Launch (STAPL) pris i dag er $ 0.706443, med en 3.74% endring de siste 24 timene. Nåværende STAPL til USD konverteringssats er $ 0.706443 per STAPL.

Staked Aria Premier Launch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,425,426, med en sirkulerende forsyning på 7.73M STAPL. I løpet av de siste 24 timene STAPL har den blitt handlet mellom $ 0.651167(laveste) og $ 0.706443 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.042, mens tidenes laveste notering var $ 0.451853.

Kortsiktig har STAPL beveget seg +6.98% i løpet av den siste timen og -3.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.43M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 5.43M
Opplagsforsyning 7.73M
Total forsyning 7,725,454.281251704

