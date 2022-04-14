Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stake DAO FXN (SDFXN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stake DAO FXN (SDFXN) Informasjon Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility Offisiell nettside: https://www.stakedao.org/lockers/fxn Kjøp SDFXN nå!

Stake DAO FXN (SDFXN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stake DAO FXN (SDFXN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.37M Total forsyning: $ 20.87K Sirkulerende forsyning: $ 20.87K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.37M All-time high: $ 133.66 All-Time Low: $ 18.85 Nåværende pris: $ 65.69

Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stake DAO FXN (SDFXN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SDFXN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SDFXN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SDFXNs tokenomics, kan du utforske SDFXN tokenets livepris!

