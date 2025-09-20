Stake DAO FXN (SDFXN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 59.76 $ 59.76 $ 59.76 24 timer lav $ 70.62 $ 70.62 $ 70.62 24 timer høy 24 timer lav $ 59.76$ 59.76 $ 59.76 24 timer høy $ 70.62$ 70.62 $ 70.62 All Time High $ 133.66$ 133.66 $ 133.66 Laveste pris $ 18.85$ 18.85 $ 18.85 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -14.10% Prisendring (7D) -24.29% Prisendring (7D) -24.29%

Stake DAO FXN (SDFXN) sanntidsprisen er $60.31. I løpet av de siste 24 timene har SDFXN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 59.76 og et toppnivå på $ 70.62, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDFXN er $ 133.66, mens den rekordlave prisen er $ 18.85.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDFXN endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -14.10% over 24 timer og -24.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stake DAO FXN (SDFXN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Opplagsforsyning 20.86K 20.86K 20.86K Total forsyning 20,864.66983489924 20,864.66983489924 20,864.66983489924

Nåværende markedsverdi på Stake DAO FXN er $ 1.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SDFXN er 20.86K, med en total tilgang på 20864.66983489924. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.26M.