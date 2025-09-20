Staicy Sport (SPORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.064436 24 timer lav $ 0.074888 24 timer høy All Time High $ 0.136251 Laveste pris $ 0.01740275 Prisendring (1H) +0.95% Prisendring (1D) -12.01% Prisendring (7D) -19.06%

Staicy Sport (SPORT) sanntidsprisen er $0.065828. I løpet av de siste 24 timene har SPORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.064436 og et toppnivå på $ 0.074888, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPORT er $ 0.136251, mens den rekordlave prisen er $ 0.01740275.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPORT endret seg med +0.95% i løpet av den siste timen, -12.01% over 24 timer og -19.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staicy Sport (SPORT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.23M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.91M Opplagsforsyning 64.27M Total forsyning 105,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Staicy Sport er $ 4.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPORT er 64.27M, med en total tilgang på 105000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.91M.