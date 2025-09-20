Dagens Staicy Sport livepris er 0.065828 USD. Spor prisoppdateringer for SPORT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPORT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Staicy Sport livepris er 0.065828 USD. Spor prisoppdateringer for SPORT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPORT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SPORT til USD livepris:

$0.065292
$0.065292
-12.70%1D
USD
Staicy Sport (SPORT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:13:49 (UTC+8)

Staicy Sport (SPORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.95%

-12.01%

-19.06%

-19.06%

Staicy Sport (SPORT) sanntidsprisen er $0.065828. I løpet av de siste 24 timene har SPORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.064436 og et toppnivå på $ 0.074888, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPORT er $ 0.136251, mens den rekordlave prisen er $ 0.01740275.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPORT endret seg med +0.95% i løpet av den siste timen, -12.01% over 24 timer og -19.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staicy Sport (SPORT) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Staicy Sport er $ 4.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPORT er 64.27M, med en total tilgang på 105000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.91M.

Staicy Sport (SPORT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Staicy Sport til USD ble $ -0.0089858276217895.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Staicy Sport til USD ble $ -0.0192982681.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Staicy Sport til USD ble $ -0.0035192570.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Staicy Sport til USD ble $ +0.041068962814618504.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0089858276217895-12.01%
30 dager$ -0.0192982681-29.31%
60 dager$ -0.0035192570-5.34%
90 dager$ +0.041068962814618504+165.87%

Hva er Staicy Sport (SPORT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Staicy Sport (SPORT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Staicy Sport Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Staicy Sport (SPORT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Staicy Sport (SPORT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Staicy Sport.

Sjekk Staicy Sportprisprognosen nå!

SPORT til lokale valutaer

Staicy Sport (SPORT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Staicy Sport (SPORT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPORT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Staicy Sport (SPORT)

Hvor mye er Staicy Sport (SPORT) verdt i dag?
Live SPORT prisen i USD er 0.065828 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPORT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPORT til USD er $ 0.065828. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Staicy Sport?
Markedsverdien for SPORT er $ 4.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPORT?
Den sirkulerende forsyningen av SPORT er 64.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPORT ?
SPORT oppnådde en ATH-pris på 0.136251 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPORT?
SPORT så en ATL-pris på 0.01740275 USD.
Hva er handelsvolumet til SPORT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPORT er -- USD.
Vil SPORT gå høyere i år?
SPORT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPORT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:13:49 (UTC+8)

