Stader MaticX (MATICX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.289738 24 timer høy $ 0.305166 All Time High $ 2.07 Laveste pris $ 0.17723 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -4.10% Prisendring (7D) -8.34%

Stader MaticX (MATICX) sanntidsprisen er $0.292377. I løpet av de siste 24 timene har MATICX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.289738 og et toppnivå på $ 0.305166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATICX er $ 2.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.17723.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATICX endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og -8.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stader MaticX (MATICX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.64M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.64M Opplagsforsyning 135.42M Total forsyning 135,416,482.796677

Nåværende markedsverdi på Stader MaticX er $ 39.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATICX er 135.42M, med en total tilgang på 135416482.796677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.64M.