Dagens Stader MaticX livepris er 0.292377 USD. Spor prisoppdateringer for MATICX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MATICX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stader MaticX Pris (MATICX)

1 MATICX til USD livepris:

$0.292377
$0.292377
-4.10%1D
Stader MaticX (MATICX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:36:13 (UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.20%

-4.10%

-8.34%

-8.34%

Stader MaticX (MATICX) sanntidsprisen er $0.292377. I løpet av de siste 24 timene har MATICX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.289738 og et toppnivå på $ 0.305166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATICX er $ 2.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.17723.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATICX endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og -8.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stader MaticX (MATICX) Markedsinformasjon

$ 39.64M
--
$ 39.64M
135.42M
135,416,482.796677
Nåværende markedsverdi på Stader MaticX er $ 39.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATICX er 135.42M, med en total tilgang på 135416482.796677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.64M.

Stader MaticX (MATICX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Stader MaticX til USD ble $ -0.0125154367486737.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Stader MaticX til USD ble $ +0.0082282489.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Stader MaticX til USD ble $ -0.0026985227.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Stader MaticX til USD ble $ +0.09246196143390936.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0125154367486737-4.10%
30 dager$ +0.0082282489+2.81%
60 dager$ -0.0026985227-0.92%
90 dager$ +0.09246196143390936+46.25%

Hva er Stader MaticX (MATICX)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Stader MaticX (MATICX) Ressurs

Offisiell nettside

Stader MaticX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stader MaticX (MATICX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stader MaticX (MATICX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stader MaticX.

Sjekk Stader MaticXprisprognosen nå!

MATICX til lokale valutaer

Stader MaticX (MATICX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stader MaticX (MATICX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MATICX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Stader MaticX (MATICX)

Hvor mye er Stader MaticX (MATICX) verdt i dag?
Live MATICX prisen i USD er 0.292377 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MATICX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MATICX til USD er $ 0.292377. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stader MaticX?
Markedsverdien for MATICX er $ 39.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MATICX?
Den sirkulerende forsyningen av MATICX er 135.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMATICX ?
MATICX oppnådde en ATH-pris på 2.07 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MATICX?
MATICX så en ATL-pris på 0.17723 USD.
Hva er handelsvolumet til MATICX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MATICX er -- USD.
Vil MATICX gå høyere i år?
MATICX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MATICX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Stader MaticX (MATICX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.