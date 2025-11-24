Stacy Staked XTZ pris i dag

Sanntids Stacy Staked XTZ (STXTZ) pris i dag er $ 0.519884, med en 1.23% endring de siste 24 timene. Nåværende STXTZ til USD konverteringssats er $ 0.519884 per STXTZ.

Stacy Staked XTZ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,195,212, med en sirkulerende forsyning på 10.01M STXTZ. I løpet av de siste 24 timene STXTZ har den blitt handlet mellom $ 0.506111(laveste) og $ 0.522726 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.06, mens tidenes laveste notering var $ 0.464512.

Kortsiktig har STXTZ beveget seg +0.30% i løpet av den siste timen og -10.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Opplagsforsyning 10.01M 10.01M 10.01M Total forsyning 10,009,130.649459 10,009,130.649459 10,009,130.649459

Nåværende markedsverdi på Stacy Staked XTZ er $ 5.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STXTZ er 10.01M, med en total tilgang på 10009130.649459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.20M.