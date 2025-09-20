Stables Labs USDX (USDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.994043 24 timer høy $ 1.0 All Time High $ 1.057 Laveste pris $ 0.944423 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) -0.00%

Stables Labs USDX (USDX) sanntidsprisen er $0.997964. I løpet av de siste 24 timene har USDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994043 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDX er $ 1.057, mens den rekordlave prisen er $ 0.944423.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stables Labs USDX (USDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 681.02M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 681.02M Opplagsforsyning 682.42M Total forsyning 682,417,549.785548

Nåværende markedsverdi på Stables Labs USDX er $ 681.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDX er 682.42M, med en total tilgang på 682417549.785548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 681.02M.