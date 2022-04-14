Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stables Labs Staked USDX (SUSDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Informasjon USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Offisiell nettside: http://stableslabs.com Teknisk dokument: https://docs.usdx.money/ Kjøp SUSDX nå!

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stables Labs Staked USDX (SUSDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 256.89M $ 256.89M $ 256.89M Total forsyning: $ 233.79M $ 233.79M $ 233.79M Sirkulerende forsyning: $ 233.79M $ 233.79M $ 233.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 256.89M $ 256.89M $ 256.89M All-time high: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 All-Time Low: $ 0.980819 $ 0.980819 $ 0.980819 Nåværende pris: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 Lær mer om Stables Labs Staked USDX (SUSDX) pris

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stables Labs Staked USDX (SUSDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUSDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUSDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUSDXs tokenomics, kan du utforske SUSDX tokenets livepris!

SUSDX prisforutsigelse Vil du vite hvor SUSDX kan være på vei? Vår SUSDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUSDX tokenets prisforutsigelse nå!

