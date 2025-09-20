Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 24 timer lav $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24 timer høy 24 timer lav $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 24 timer høy $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 All Time High $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Laveste pris $ 0.980819$ 0.980819 $ 0.980819 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.03% Prisendring (7D) -0.69% Prisendring (7D) -0.69%

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) sanntidsprisen er $1.093. I løpet av de siste 24 timene har SUSDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.086 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSDX er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.980819.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSDX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.03% over 24 timer og -0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 255.64M$ 255.64M $ 255.64M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 255.64M$ 255.64M $ 255.64M Opplagsforsyning 233.84M 233.84M 233.84M Total forsyning 233,837,570.4003507 233,837,570.4003507 233,837,570.4003507

Nåværende markedsverdi på Stables Labs Staked USDX er $ 255.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSDX er 233.84M, med en total tilgang på 233837570.4003507. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.64M.