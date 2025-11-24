Hva er SBC

Stable Coin (SBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stable Coin (SBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.44M Total forsyning: $ 1.44M Sirkulerende forsyning: $ 1.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.44M All-time high: $ 1.005 All-Time Low: $ 0.995642 Nåværende pris: $ 0.999587

Stable Coin (SBC) Informasjon Offisiell nettside: https://stablecoin.xyz/ Teknisk dokument: https://ipfs.io/ipfs/QmRasD2fd8xt7gQphCHb4tLw2kwkCu1oekgfJzNp7QuPeA

Stable Coin (SBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stable Coin (SBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBCs tokenomics, kan du utforske SBC tokenets livepris!

