SroomAI DAO (SHR0) tokenomics

SroomAI DAO (SHR0) Informasjon Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Offisiell nettside: https://suidaos.com Kjøp SHR0 nå!

SroomAI DAO (SHR0) Tokenomics og prisanalyse

Markedsverdi: $ 1.59M
Total forsyning: $ 1.10B
Sirkulerende forsyning: $ 1.10B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.59M
All-time high: $ 0.02437799
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00144829

SroomAI DAO (SHR0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SroomAI DAO (SHR0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning: Det maksimale antallet SHR0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHR0 tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

