SroomAI DAO (SHR0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00155169 $ 0.00155169 $ 0.00155169 24 timer lav $ 0.00166302 $ 0.00166302 $ 0.00166302 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00155169$ 0.00155169 $ 0.00155169 24 timer høy $ 0.00166302$ 0.00166302 $ 0.00166302 All Time High $ 0.02437799$ 0.02437799 $ 0.02437799 Laveste pris $ 0.00080937$ 0.00080937 $ 0.00080937 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -5.36% Prisendring (7D) -3.94% Prisendring (7D) -3.94%

SroomAI DAO (SHR0) sanntidsprisen er $0.0015738. I løpet av de siste 24 timene har SHR0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00155169 og et toppnivå på $ 0.00166302, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHR0 er $ 0.02437799, mens den rekordlave prisen er $ 0.00080937.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHR0 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -5.36% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SroomAI DAO (SHR0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Opplagsforsyning 1.10B 1.10B 1.10B Total forsyning 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SroomAI DAO er $ 1.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHR0 er 1.10B, med en total tilgang på 1100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.