Squirrel Swap Pris (SQRL)
-0.33%
-2.44%
-15.49%
-15.49%
Squirrel Swap (SQRL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SQRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQRL er $ 0.00352178, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQRL endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -2.44% over 24 timer og -15.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Squirrel Swap er $ 19.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQRL er 999.89M, med en total tilgang på 999887120.827155. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.68K.
I løpet av i dag er prisendringen på Squirrel Swap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Squirrel Swap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Squirrel Swap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Squirrel Swap til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.44%
|30 dager
|$ 0
|-12.05%
|60 dager
|$ 0
|+3.61%
|90 dager
|$ 0
|--
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
