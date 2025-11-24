SquiggleStrategy pris i dag

Sanntids SquiggleStrategy (SQUIGSTR) pris i dag er --, med en 3.39% endring de siste 24 timene. Nåværende SQUIGSTR til USD konverteringssats er -- per SQUIGSTR.

SquiggleStrategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 549,890, med en sirkulerende forsyning på 932.63M SQUIGSTR. I løpet av de siste 24 timene SQUIGSTR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00839806, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SQUIGSTR beveget seg -0.21% i løpet av den siste timen og +2.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SquiggleStrategy (SQUIGSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 549.89K$ 549.89K $ 549.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 549.89K$ 549.89K $ 549.89K Opplagsforsyning 932.63M 932.63M 932.63M Total forsyning 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557

