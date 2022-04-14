sqrFUND (SQR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i sqrFUND (SQR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

sqrFUND (SQR) Informasjon sqrFund is the first fund that transforms community DAOs’ collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO’s builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support. Offisiell nettside: https://sqrfund.ai/ Teknisk dokument: https://x.com/sqrfund_ai/status/1866120837600092290 Kjøp SQR nå!

sqrFUND (SQR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for sqrFUND (SQR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.61K $ 45.61K $ 45.61K Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.61K $ 45.61K $ 45.61K All-time high: $ 0.0037965 $ 0.0037965 $ 0.0037965 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om sqrFUND (SQR) pris

sqrFUND (SQR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak sqrFUND (SQR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SQR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SQR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SQRs tokenomics, kan du utforske SQR tokenets livepris!

SQR prisforutsigelse Vil du vite hvor SQR kan være på vei? Vår SQR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SQR tokenets prisforutsigelse nå!

