sqrFUND (SQR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00004244 24 timer høy $ 0.00004361 All Time High $ 0.0037965 Laveste pris $ 0.00003872 Prisendring (1H) -0.71% Prisendring (1D) -1.56% Prisendring (7D) -39.23%

sqrFUND (SQR) sanntidsprisen er $0.0000428. I løpet av de siste 24 timene har SQR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004244 og et toppnivå på $ 0.00004361, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQR er $ 0.0037965, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003872.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQR endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og -39.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sqrFUND (SQR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.91K Opplagsforsyning 1.10B Total forsyning 1,099,945,371.965385

Nåværende markedsverdi på sqrFUND er $ 46.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQR er 1.10B, med en total tilgang på 1099945371.965385. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.91K.