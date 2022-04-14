SQRCAT (SQRCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SQRCAT (SQRCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SQRCAT (SQRCAT) Informasjon SQRCAT is a new Culture & Community Coin on AVAX. Launched on March 7th as a zero-utility token, it fits most suitably into the memecoin category, however one of the project’s aims is to bridge the memecoin market to professional branding industries in order to onboard new audiences into crypto altogether. Therefore SQRCAT also presents itself as a professional brand. It is heavily community-focussed and relies entirely on organic growth, with no fake followers and zero promotions or shills paid for. The project can look back on a very successful launch, with solid early community engagement, a balanced distribution of funds across the chain and first price development looking healthy and clean. The contract was renounced, the LP token burned, and the team (who is doxxed on Twitter/X) is now working in full swing to take the project to the highest registers. Offisiell nettside: https://sqrcat.io/ Kjøp SQRCAT nå!

SQRCAT (SQRCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SQRCAT (SQRCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.03K $ 25.03K $ 25.03K Total forsyning: $ 48.16T $ 48.16T $ 48.16T Sirkulerende forsyning: $ 48.16T $ 48.16T $ 48.16T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.03K $ 25.03K $ 25.03K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SQRCAT (SQRCAT) pris

SQRCAT (SQRCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SQRCAT (SQRCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SQRCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SQRCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SQRCATs tokenomics, kan du utforske SQRCAT tokenets livepris!

