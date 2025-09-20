SQRCAT (SQRCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.13% Prisendring (7D) +6.86%

SQRCAT (SQRCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SQRCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQRCAT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQRCAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.13% over 24 timer og +6.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SQRCAT (SQRCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.90K Opplagsforsyning 48.16T Total forsyning 48,163,264,128,256.0

Nåværende markedsverdi på SQRCAT er $ 25.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQRCAT er 48.16T, med en total tilgang på 48163264128256.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.90K.