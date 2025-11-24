SPY AI AGENT by Virtuals pris i dag

Sanntids SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) pris i dag er --, med en 4.45% endring de siste 24 timene. Nåværende SPYAI til USD konverteringssats er -- per SPYAI.

SPY AI AGENT by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 45,924, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SPYAI. I løpet av de siste 24 timene SPYAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SPYAI beveget seg +2.58% i løpet av den siste timen og -17.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.92K$ 45.92K $ 45.92K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SPY AI AGENT by Virtuals er $ 45.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPYAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.92K.