Dagens SPURDO ON ETH livepris er 0.00025905 USD. Spor prisoppdateringer for SPURDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPURDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SPURDO

SPURDO Prisinformasjon

SPURDO Offisiell nettside

SPURDO tokenomics

SPURDO Prisprognose

1 SPURDO til USD livepris:

$0.00025905
$0.00025905
-1.50%1D
mexc
USD
SPURDO ON ETH (SPURDO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:51:01 (UTC+8)

SPURDO ON ETH (SPURDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002578
$ 0.0002578
24 timer lav
$ 0.00026382
$ 0.00026382
24 timer høy

$ 0.0002578
$ 0.0002578

$ 0.00026382
$ 0.00026382

$ 0.04680185
$ 0.04680185

$ 0.00005965
$ 0.00005965

--

-1.53%

-12.97%

-12.97%

SPURDO ON ETH (SPURDO) sanntidsprisen er $0.00025905. I løpet av de siste 24 timene har SPURDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002578 og et toppnivå på $ 0.00026382, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPURDO er $ 0.04680185, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005965.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPURDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -12.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPURDO ON ETH (SPURDO) Markedsinformasjon

$ 259.05K
$ 259.05K

--
----

$ 259.05K
$ 259.05K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SPURDO ON ETH er $ 259.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPURDO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 259.05K.

SPURDO ON ETH (SPURDO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SPURDO ON ETH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SPURDO ON ETH til USD ble $ -0.0000937299.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SPURDO ON ETH til USD ble $ -0.0001066898.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SPURDO ON ETH til USD ble $ +0.00007138084775079359.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.53%
30 dager$ -0.0000937299-36.18%
60 dager$ -0.0001066898-41.18%
90 dager$ +0.00007138084775079359+38.04%

Hva er SPURDO ON ETH (SPURDO)

Sburdo represents dynamism and discipline again. We are here to advance progress in digital finance! Sburdo's mission: to redefine currents and lead uncertain movements!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SPURDO ON ETH (SPURDO) Ressurs

Offisiell nettside

SPURDO ON ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SPURDO ON ETH (SPURDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SPURDO ON ETH (SPURDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SPURDO ON ETH.

Sjekk SPURDO ON ETHprisprognosen nå!

SPURDO til lokale valutaer

SPURDO ON ETH (SPURDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SPURDO ON ETH (SPURDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPURDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SPURDO ON ETH (SPURDO)

Hvor mye er SPURDO ON ETH (SPURDO) verdt i dag?
Live SPURDO prisen i USD er 0.00025905 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPURDO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPURDO til USD er $ 0.00025905. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SPURDO ON ETH?
Markedsverdien for SPURDO er $ 259.05K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPURDO?
Den sirkulerende forsyningen av SPURDO er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPURDO ?
SPURDO oppnådde en ATH-pris på 0.04680185 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPURDO?
SPURDO så en ATL-pris på 0.00005965 USD.
Hva er handelsvolumet til SPURDO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPURDO er -- USD.
Vil SPURDO gå høyere i år?
SPURDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPURDO prisprognosen for en mer grundig analyse.
SPURDO ON ETH (SPURDO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

