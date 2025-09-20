SPURDO ON ETH (SPURDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0002578 $ 0.0002578 $ 0.0002578 24 timer lav $ 0.00026382 $ 0.00026382 $ 0.00026382 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0002578$ 0.0002578 $ 0.0002578 24 timer høy $ 0.00026382$ 0.00026382 $ 0.00026382 All Time High $ 0.04680185$ 0.04680185 $ 0.04680185 Laveste pris $ 0.00005965$ 0.00005965 $ 0.00005965 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.53% Prisendring (7D) -12.97% Prisendring (7D) -12.97%

SPURDO ON ETH (SPURDO) sanntidsprisen er $0.00025905. I løpet av de siste 24 timene har SPURDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002578 og et toppnivå på $ 0.00026382, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPURDO er $ 0.04680185, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005965.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPURDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.53% over 24 timer og -12.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPURDO ON ETH (SPURDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 259.05K$ 259.05K $ 259.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 259.05K$ 259.05K $ 259.05K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SPURDO ON ETH er $ 259.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPURDO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 259.05K.