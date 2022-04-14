Spunk (SPUNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spunk (SPUNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spunk (SPUNK) Informasjon Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana. Offisiell nettside: https://spunk.lol Kjøp SPUNK nå!

Spunk (SPUNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spunk (SPUNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.36K $ 3.36K $ 3.36K Total forsyning: $ 983.01M $ 983.01M $ 983.01M Sirkulerende forsyning: $ 876.16M $ 876.16M $ 876.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.77K $ 3.77K $ 3.77K All-time high: $ 0.00433601 $ 0.00433601 $ 0.00433601 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Spunk (SPUNK) pris

Spunk (SPUNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spunk (SPUNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPUNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPUNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPUNKs tokenomics, kan du utforske SPUNK tokenets livepris!

