Spunk (SPUNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00433601$ 0.00433601 $ 0.00433601 Laveste pris $ 0.00000273$ 0.00000273 $ 0.00000273 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.63% Prisendring (7D) +9.63%

Spunk (SPUNK) sanntidsprisen er $0.00000383. I løpet av de siste 24 timene har SPUNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPUNK er $ 0.00433601, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000273.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPUNK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spunk (SPUNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.36K$ 3.36K $ 3.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.77K$ 3.77K $ 3.77K Opplagsforsyning 876.16M 876.16M 876.16M Total forsyning 983,008,532.451682 983,008,532.451682 983,008,532.451682

Nåværende markedsverdi på Spunk er $ 3.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPUNK er 876.16M, med en total tilgang på 983008532.451682. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.77K.