Dagens SPQR livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SPQR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

SPQR Pris (SPQR)

Ikke oppført

1 SPQR til USD livepris:

-6.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SPQR (SPQR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:39:01 (UTC+8)

SPQR (SPQR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-6.33%

-6.47%

-6.47%

SPQR (SPQR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPQR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPQR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPQR endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -6.33% over 24 timer og -6.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPQR (SPQR) Markedsinformasjon

$ 36.20K
$ 36.20K$ 36.20K

--
----

$ 36.20K
$ 36.20K$ 36.20K

999.17M
999.17M 999.17M

999,173,368.057576
999,173,368.057576 999,173,368.057576

Nåværende markedsverdi på SPQR er $ 36.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPQR er 999.17M, med en total tilgang på 999173368.057576. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.20K.

SPQR (SPQR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SPQR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SPQR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SPQR til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SPQR til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.33%
30 dager$ 0+18.72%
60 dager$ 0+1.92%
90 dager$ 0--

Hva er SPQR (SPQR)

SPQR is a meme token inspired by the legacy of Rome and the forward-thinking vision of Elon Musk. The name comes from the Latin phrase Senatus Populusque Romanus, meaning "The Senate and People of Rome," which symbolized unity and power in one of history’s greatest civilizations. Our project seeks to bring this spirit into the world of cryptocurrency, combining community-driven values with the potential for disruptive innovation. SPQR isn’t just a token—it’s a movement that celebrates the strength of collective action and the transformative power of memes in the modern digital age.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SPQR (SPQR) Ressurs

Offisiell nettside

SPQR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SPQR (SPQR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SPQR (SPQR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SPQR.

Sjekk SPQRprisprognosen nå!

SPQR til lokale valutaer

SPQR (SPQR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SPQR (SPQR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPQR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SPQR (SPQR)

Hvor mye er SPQR (SPQR) verdt i dag?
Live SPQR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPQR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPQR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SPQR?
Markedsverdien for SPQR er $ 36.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPQR?
Den sirkulerende forsyningen av SPQR er 999.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPQR ?
SPQR oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPQR?
SPQR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SPQR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPQR er -- USD.
Vil SPQR gå høyere i år?
SPQR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPQR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:39:01 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.