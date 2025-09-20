SPQR (SPQR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -6.33% Prisendring (7D) -6.47% Prisendring (7D) -6.47%

SPQR (SPQR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPQR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPQR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPQR endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -6.33% over 24 timer og -6.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPQR (SPQR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K Opplagsforsyning 999.17M 999.17M 999.17M Total forsyning 999,173,368.057576 999,173,368.057576 999,173,368.057576

Nåværende markedsverdi på SPQR er $ 36.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPQR er 999.17M, med en total tilgang på 999173368.057576. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.20K.