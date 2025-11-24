Sports Bet pris i dag

Sanntids Sports Bet (SBET) pris i dag er --, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende SBET til USD konverteringssats er -- per SBET.

Sports Bet rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 30,309, med en sirkulerende forsyning på 826.92M SBET. I løpet av de siste 24 timene SBET har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00606519, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SBET beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sports Bet (SBET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 128.29K$ 128.29K $ 128.29K Opplagsforsyning 826.92M 826.92M 826.92M Total forsyning 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sports Bet er $ 30.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBET er 826.92M, med en total tilgang på 3500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 128.29K.