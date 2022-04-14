Sports Analyst AI (SPORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sports Analyst AI (SPORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sports Analyst AI (SPORT) Informasjon Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events! The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting. Offisiell nettside: https://staicy.ai/ Teknisk dokument: https://staicysport.gitbook.io/staicysport Kjøp SPORT nå!

Sports Analyst AI (SPORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sports Analyst AI (SPORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.15K $ 19.15K $ 19.15K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.28K $ 19.28K $ 19.28K All-time high: $ 0.06956 $ 0.06956 $ 0.06956 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00091804 $ 0.00091804 $ 0.00091804 Lær mer om Sports Analyst AI (SPORT) pris

Sports Analyst AI (SPORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sports Analyst AI (SPORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPORTs tokenomics, kan du utforske SPORT tokenets livepris!

