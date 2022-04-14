SPORT (SPORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SPORT (SPORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SPORT (SPORT) Informasjon Lympo is building a sports NFTs ecosystem including NFTs with IP rights of world-famous athletes and clubs. Offisiell nettside: https://lympo.io/ Kjøp SPORT nå!

SPORT (SPORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SPORT (SPORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.16K $ 51.16K $ 51.16K Total forsyning: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Sirkulerende forsyning: $ 528.69M $ 528.69M $ 528.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.96K $ 120.96K $ 120.96K All-time high: $ 0.076412 $ 0.076412 $ 0.076412 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SPORT (SPORT) pris

SPORT (SPORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SPORT (SPORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPORTs tokenomics, kan du utforske SPORT tokenets livepris!

SPORT prisforutsigelse Vil du vite hvor SPORT kan være på vei? Vår SPORT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPORT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!