Sport Bettor AI (ZEBRO) Informasjon Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Kjøp ZEBRO nå!

Markedsverdi: $ 105.79K
Total forsyning: $ 999.24M
Sirkulerende forsyning: $ 999.24M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.79K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0.00010587

Sport Bettor AI (ZEBRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Sport Bettor AI (ZEBRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning: Det maksimale antallet ZEBRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEBRO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

ZEBRO prisforutsigelse

Vil du vite hvor ZEBRO kan være på vei? Vår ZEBRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

