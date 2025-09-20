SPORT (SPORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.076412$ 0.076412 $ 0.076412 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -1.67% Prisendring (7D) -13.26% Prisendring (7D) -13.26%

SPORT (SPORT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPORT er $ 0.076412, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPORT endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -1.67% over 24 timer og -13.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPORT (SPORT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.83K$ 55.83K $ 55.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 132.00K$ 132.00K $ 132.00K Opplagsforsyning 528.69M 528.69M 528.69M Total forsyning 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SPORT er $ 55.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPORT er 528.69M, med en total tilgang på 1250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.00K.