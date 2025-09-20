Spores Network (SPO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.109768$ 0.109768 $ 0.109768 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) +0.13% Prisendring (7D) +9.53% Prisendring (7D) +9.53%

Spores Network (SPO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPO er $ 0.109768, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPO endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.13% over 24 timer og +9.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spores Network (SPO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 248.67K$ 248.67K $ 248.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Opplagsforsyning 1.06B 1.06B 1.06B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Spores Network er $ 248.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPO er 1.06B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.