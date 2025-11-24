Sploots by Virtuals pris i dag

Sanntids Sploots by Virtuals (SPLOOT) pris i dag er $ 0.00024561, med en 1.81% endring de siste 24 timene. Nåværende SPLOOT til USD konverteringssats er $ 0.00024561 per SPLOOT.

Sploots by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 245,078, med en sirkulerende forsyning på 997.25M SPLOOT. I løpet av de siste 24 timene SPLOOT har den blitt handlet mellom $ 0.00023522(laveste) og $ 0.00025688 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00198963, mens tidenes laveste notering var $ 0.00023522.

Kortsiktig har SPLOOT beveget seg +0.43% i løpet av den siste timen og -11.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 245.08K$ 245.08K $ 245.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 245.08K$ 245.08K $ 245.08K Opplagsforsyning 997.25M 997.25M 997.25M Total forsyning 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Nåværende markedsverdi på Sploots by Virtuals er $ 245.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPLOOT er 997.25M, med en total tilgang på 997247740.9496186. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 245.08K.