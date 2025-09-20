Spinning Cat (OIIAOIIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00134047 24 timer lav $ 0.00140253 24 timer høy All Time High $ 0.0324146 Laveste pris $ 0.00125116 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) +0.80% Prisendring (7D) -22.30%

Spinning Cat (OIIAOIIA) sanntidsprisen er $0.00135915. I løpet av de siste 24 timene har OIIAOIIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00134047 og et toppnivå på $ 0.00140253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OIIAOIIA er $ 0.0324146, mens den rekordlave prisen er $ 0.00125116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OIIAOIIA endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, +0.80% over 24 timer og -22.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spinning Cat (OIIAOIIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.36M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.36M Opplagsforsyning 999.79M Total forsyning 999,789,020.355918

Nåværende markedsverdi på Spinning Cat er $ 1.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OIIAOIIA er 999.79M, med en total tilgang på 999789020.355918. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.36M.