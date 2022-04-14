Spin It (SPIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spin It (SPIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spin It (SPIN) Informasjon SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now! Offisiell nettside: https://spinit.owl.games/ Kjøp SPIN nå!

Spin It (SPIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spin It (SPIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 550.25K Total forsyning: $ 995.50M Sirkulerende forsyning: $ 178.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.07M All-time high: $ 0.00577706 All-Time Low: $ 0.00175638 Nåværende pris: $ 0.00308242

Spin It (SPIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spin It (SPIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPINs tokenomics, kan du utforske SPIN tokenets livepris!

SPIN prisforutsigelse Vil du vite hvor SPIN kan være på vei? Vår SPIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

