Spin It (SPIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0031391 $ 0.0031391 $ 0.0031391 24 timer lav $ 0.0031991 $ 0.0031991 $ 0.0031991 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0031391$ 0.0031391 $ 0.0031391 24 timer høy $ 0.0031991$ 0.0031991 $ 0.0031991 All Time High $ 0.00577706$ 0.00577706 $ 0.00577706 Laveste pris $ 0.00175638$ 0.00175638 $ 0.00175638 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -9.87% Prisendring (7D) -9.87%

Spin It (SPIN) sanntidsprisen er $0.00313941. I løpet av de siste 24 timene har SPIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0031391 og et toppnivå på $ 0.0031991, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPIN er $ 0.00577706, mens den rekordlave prisen er $ 0.00175638.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPIN endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spin It (SPIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 560.37K$ 560.37K $ 560.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Opplagsforsyning 178.51M 178.51M 178.51M Total forsyning 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999 995,499,999.9999999

Nåværende markedsverdi på Spin It er $ 560.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPIN er 178.51M, med en total tilgang på 995499999.9999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.13M.