Spheroid Universe (SPH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spheroid Universe (SPH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform's technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. Offisiell nettside: https://www.spheroiduniverse.io/

Spheroid Universe (SPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spheroid Universe (SPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Total forsyning: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B Sirkulerende forsyning: $ 2.64B $ 2.64B $ 2.64B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M All-time high: $ 0.53551 $ 0.53551 $ 0.53551 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0004804 $ 0.0004804 $ 0.0004804 Lær mer om Spheroid Universe (SPH) pris

Spheroid Universe (SPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spheroid Universe (SPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPHs tokenomics, kan du utforske SPH tokenets livepris!

