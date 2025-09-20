Spheroid Universe (SPH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.53551$ 0.53551 $ 0.53551 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +44.94% Prisendring (7D) -12.71% Prisendring (7D) -12.71%

Spheroid Universe (SPH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPH er $ 0.53551, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPH endret seg med -- i løpet av den siste timen, +44.94% over 24 timer og -12.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spheroid Universe (SPH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Opplagsforsyning 2.64B 2.64B 2.64B Total forsyning 2,641,171,667.276434 2,641,171,667.276434 2,641,171,667.276434

Nåværende markedsverdi på Spheroid Universe er $ 1.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPH er 2.64B, med en total tilgang på 2641171667.276434. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.