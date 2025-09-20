Dagens Sphere Finance livepris er 0.00003565 USD. Spor prisoppdateringer for SPHERE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPHERE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sphere Finance livepris er 0.00003565 USD. Spor prisoppdateringer for SPHERE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPHERE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SPHERE

SPHERE Prisinformasjon

SPHERE Offisiell nettside

SPHERE tokenomics

SPHERE Prisprognose

Sphere Finance Pris (SPHERE)

1 SPHERE til USD livepris:

--
----
-19.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Sphere Finance (SPHERE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:50:33 (UTC+8)

Sphere Finance (SPHERE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000346
$ 0.0000346$ 0.0000346
24 timer lav
$ 0.00004453
$ 0.00004453$ 0.00004453
24 timer høy

$ 0.0000346
$ 0.0000346$ 0.0000346

$ 0.00004453
$ 0.00004453$ 0.00004453

$ 0.115363
$ 0.115363$ 0.115363

$ 0.00002603
$ 0.00002603$ 0.00002603

+0.67%

-19.48%

-26.72%

-26.72%

Sphere Finance (SPHERE) sanntidsprisen er $0.00003565. I løpet av de siste 24 timene har SPHERE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000346 og et toppnivå på $ 0.00004453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPHERE er $ 0.115363, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002603.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPHERE endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -19.48% over 24 timer og -26.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sphere Finance (SPHERE) Markedsinformasjon

$ 273.46K
$ 273.46K$ 273.46K

--
----

$ 319.53K
$ 319.53K$ 319.53K

7.67B
7.67B 7.67B

8,964,103,688.809635
8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

Nåværende markedsverdi på Sphere Finance er $ 273.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPHERE er 7.67B, med en total tilgang på 8964103688.809635. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 319.53K.

Sphere Finance (SPHERE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sphere Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sphere Finance til USD ble $ -0.0000078504.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sphere Finance til USD ble $ -0.0000067701.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sphere Finance til USD ble $ +0.000008101557590627547.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-19.48%
30 dager$ -0.0000078504-22.02%
60 dager$ -0.0000067701-18.99%
90 dager$ +0.000008101557590627547+29.41%

Hva er Sphere Finance (SPHERE)

The center of DeFi - earn revenue from multiple innovative streams by holding one token.

Sphere Finance (SPHERE) Ressurs

Offisiell nettside

Sphere Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sphere Finance (SPHERE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sphere Finance (SPHERE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sphere Finance.

Sjekk Sphere Financeprisprognosen nå!

SPHERE til lokale valutaer

Sphere Finance (SPHERE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sphere Finance (SPHERE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPHERE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sphere Finance (SPHERE)

Hvor mye er Sphere Finance (SPHERE) verdt i dag?
Live SPHERE prisen i USD er 0.00003565 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPHERE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPHERE til USD er $ 0.00003565. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sphere Finance?
Markedsverdien for SPHERE er $ 273.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPHERE?
Den sirkulerende forsyningen av SPHERE er 7.67B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPHERE ?
SPHERE oppnådde en ATH-pris på 0.115363 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPHERE?
SPHERE så en ATL-pris på 0.00002603 USD.
Hva er handelsvolumet til SPHERE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPHERE er -- USD.
Vil SPHERE gå høyere i år?
SPHERE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPHERE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:50:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.