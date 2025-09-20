Sphere Finance (SPHERE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000346 $ 0.0000346 $ 0.0000346 24 timer lav $ 0.00004453 $ 0.00004453 $ 0.00004453 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000346$ 0.0000346 $ 0.0000346 24 timer høy $ 0.00004453$ 0.00004453 $ 0.00004453 All Time High $ 0.115363$ 0.115363 $ 0.115363 Laveste pris $ 0.00002603$ 0.00002603 $ 0.00002603 Prisendring (1H) +0.67% Prisendring (1D) -19.48% Prisendring (7D) -26.72% Prisendring (7D) -26.72%

Sphere Finance (SPHERE) sanntidsprisen er $0.00003565. I løpet av de siste 24 timene har SPHERE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000346 og et toppnivå på $ 0.00004453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPHERE er $ 0.115363, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002603.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPHERE endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -19.48% over 24 timer og -26.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sphere Finance (SPHERE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 273.46K$ 273.46K $ 273.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 319.53K$ 319.53K $ 319.53K Opplagsforsyning 7.67B 7.67B 7.67B Total forsyning 8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635 8,964,103,688.809635

Nåværende markedsverdi på Sphere Finance er $ 273.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPHERE er 7.67B, med en total tilgang på 8964103688.809635. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 319.53K.