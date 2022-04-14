Spectrum (SPCTRM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spectrum (SPCTRM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spectrum (SPCTRM) Informasjon Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond). Offisiell nettside: https://spectrumsol.xyz/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/v6xvfz9e7a9779jf Kjøp SPCTRM nå!

Spectrum (SPCTRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spectrum (SPCTRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Total forsyning: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Sirkulerende forsyning: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K All-time high: $ 0.00049726 $ 0.00049726 $ 0.00049726 All-Time Low: $ 0.00000623 $ 0.00000623 $ 0.00000623 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Spectrum (SPCTRM) pris

Spectrum (SPCTRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spectrum (SPCTRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPCTRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPCTRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPCTRMs tokenomics, kan du utforske SPCTRM tokenets livepris!

SPCTRM prisforutsigelse Vil du vite hvor SPCTRM kan være på vei? Vår SPCTRM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPCTRM tokenets prisforutsigelse nå!

