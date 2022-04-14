Spectre (SPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spectre (SPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spectre (SPR) Informasjon Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network. Offisiell nettside: https://spectre-network.org/ Teknisk dokument: https://spectre-network.org/docs/Spectre-Network-Whitepaper.pdf Kjøp SPR nå!

Spectre (SPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spectre (SPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.83K $ 46.83K $ 46.83K Total forsyning: $ 448.58M $ 448.58M $ 448.58M Sirkulerende forsyning: $ 446.68M $ 446.68M $ 446.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.03K $ 47.03K $ 47.03K All-time high: $ 0.00994446 $ 0.00994446 $ 0.00994446 All-Time Low: $ 0.00009606 $ 0.00009606 $ 0.00009606 Nåværende pris: $ 0.00010014 $ 0.00010014 $ 0.00010014 Lær mer om Spectre (SPR) pris

Spectre (SPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spectre (SPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPRs tokenomics, kan du utforske SPR tokenets livepris!

SPR prisforutsigelse Vil du vite hvor SPR kan være på vei? Vår SPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!